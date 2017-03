U BiH oblačno, kiša moguća prijepodne

BANJALUKA - Ujutro nas očekuje od sjeverozapada i zapada preko centralnih planinskih predjela do istoka oblačno vrijeme, u planinama sa slabim i mjestimičnim snijegom, a u nižim predjelima tog regiona sa kojom kapi kiše.

Na jugu promjenjljivo oblačno uz jaku buru. Tokom dana suvo, promjenjljivo oblačno, ponegdje sa sunčanim intervalima, a u centralnom planinskom pojasu i na istoku oblačnije, te ponegdje s provijavanjem snijega.

Popodne dolazi suvo vrijeme, a na istoku i dalje oblačno s mogućnošću za koju pahulju snijega. Na jugu sunčano i vjetorvito. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u Hercegovini jaka bura, na momente olujna.

Jutarnja temperatura vazduha od -1°C do 4°C, u višim predjelima od -3°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4°C do 9°C, u višim predjelima oko 0°C, na jugu do 12°C.

Što se tiče Banjaluke očekuje nas ujutro i prijepodne oblačno, prohladno uz mogućnost slabe povremene kiše. Zatim suvo uz raslojavanje oblačnosti, da bi se popodne oblačnost kidala i stvarala uslove za sunčane periode. Jutarnja temperatura vazduha oko 3°C, a najviša dnevna do 8°C.

U Sarajevu oblačno. Prije podne povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka do 6°C.