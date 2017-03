U BiH oblačno sa kišom

BANJALUKA - Ujutro oblačno sa kišom na jugu i zapadu, a u ostalim predjelima će biti pretežno suvo. Prijepodne kiša jača i u Hercegovini i u Krajini pa će biti jačih i nešto obilnijih padavina.

Najmanje padavina se očekuje u Semberiji. Duvaće umjeren, u Hercegovini pojačan, vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11°C do 17°C, u višim predjelima do 8°C. U mnogim mjestima na zapadu i sjeveru maksimalna temperatura će se javiti ujutru prije jačanja kiše.

Na istoku i sjeveroistoku Bosne takođe se očekuju padavine. Očekivana količina padavina u toku 24 sata: u Hercegovini od 20 do 40, na zapadu i jugozapadu Bosne od od 30 do 60, lokalno do 80, u Krajini od 10 do 15, u ostatku Bosne od 1 do 10 l/m2. Vjetar, umjeren, povremeno sa jakim do olujnim udarima, južni i jugozapadni. Dnevne temperature od 10 do 16 °C.

U Banjaluci ujutro oblačno i uglavnom suvo, a potom kiša koja će tokom dana prolazno jačati. Uveče padavine nakratko prestaju. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. Najviša temperatura oko 14°C, uz kišu temperatura će postepeno opadati.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uglavnom poslijepodne i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 13 °C.