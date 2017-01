U BiH oblačno sa snijegom

U BiH danas se očekuje pretežno oblačno sa snijegom češćim u centralnim i istočnim krajevima, na ugu sa kišom. Tokom dana na sjeveru i jugu prestanak padavina.

Ujutro manje hladno i oblačno vrijeme sa snijegom, a na jugu sa kišom ili sa slabim snijegom nošenog jakom burom. Tokom dana preovlađivaće oblačno vrijeme sa snijegom češćim u centralnim i istočnim krajevima, dok će na sjeveru doći do prestanka padavina uz raslojavanje oblačnosti, a snijeg je moguć samo ponegdje u višim predjelima. Na jugu prestanak padavina i razvedravanje. Vjetar slab do umjere, poslijepodne mjestimično i pojačan sjeverni, a u Hercegovini povremeno jaka bura, prema kraju dana sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3°C do 3°C, na jugu do 7°C.

U Banjaluci ujutro oblačno i manje hladno sa snijegom, koji će povremeno provijavati i tokom prijepodneva. U drugom dijelu dana zadržava se pretežno oblačno i suvo vrijeme. Vjetar slab, popodne umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura do 3 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Dnevna oko 0 °C.