U BiH oblačno vrijeme sa kišom

BANJALUKA - Danas će u Bosni, prije podne, preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Poslije podne smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini, prije podne, umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, a poslije podne postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, poslije podne ili u večernjim satima, umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverozapadni.

U Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Dnevne temperature od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 °C.