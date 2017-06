U BiH oblačno vrijeme uz povremenu kišu

Danas nas očekuje oblačno i svježije vrijeme uz slabu kišu. Kiša će biti vrlo slaba i javljaće se u prvom dijelu dana, a popodne i uveče će biti pretežno suvo i promjenljivo oblačno.

Na jugu više sunčanih perioda uz prolaznu oblačnost. Vjetar umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena i pojačana bura.

Jutarnja temperatura vazduha od 10°C do 16°C, na jugu oko 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19°C do 24°C, na jugu do 29°C, u višim predjelima od 15°C.

U Banjaluci nas čeka osjetno svježije vrijeme. Ujutro i prijepodne oblačno uz slabu kišu, a u drugom dijelu dana suvo i promjenljivo oblačno uz sunčane intervale. Vjetar umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 15°C, a najviša dnevna oko 23°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno je moguća prije podne. Najniža jutarnja temperatura vaazduha oko 14°C, a najviša dnevna oko 20°C.

Što se tiče narednih dana, u nedjelju, 18.06.2017., očekuje se takođe pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuje se slaba kiša u centralnim, istočnim, sjevernim i područjima Bosne.

Poslijepodne smanjenje oblačnosti na jugu. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 13°C, na jugu od 13 do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23°C, na jugu od 24 do 27°C.

U ponedjeljak, 19.06.2017., na jugu zemlje sunčano. U centralnim i istočnim područjima dio prijepodneva pretežno oblačno. Većinom se očekuje umjerena naoblaka. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura koja će poslijepodne oslabiti. Najniža jutarnja temperatura vayduha između 10 i 14°C, na jugu od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 28°C, na jugu od 27 do 30°C.