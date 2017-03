U BiH pretežno sunčano i toplije vrijeme

BANJALUKA - Jutro hladnije i malo do umjereno oblačno uz slab mraz, ponegdje i pretežno vedro. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblaka i postepeno toplije. Prema večeri i toko noći na sjeveru i zapadu prolazno naoblačenje koje u noći može doneti malo kiše. Vjetar slab, jugozapadni u Krajini umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12°C do 17°C, u višim predelima od 7°C

U Banjaluci ujutro hladnije i vedro. Tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka, a u noći oblačnije uz mogućnost za malo kiše do narednog jutra. Vjetar slab, do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 17°C.

U Hercegovini se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni naoblačenje sa zapada, koje ponegdje može usloviti i slabu kišu. Vjetar većinom slab jugozapadnog smjera, u Krajini umjerene jačine. Jutarnja temperatura vazduha između -4 i 2, na jugu zemlje od 2 do 6,a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna do 11 stepeni.