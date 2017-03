U BiH pretežno vedro, temperatura do 16 stepeni

BANJALUKA – Ujutro nas očekuje prohladno vrijeme uz slab mraz, na istoku oblačnije i ponegdje maglovito, u ostalim prijedelima pretežno vedro. Tokom dana blagi porast temperature uz dosta sunca i malu, na istoku umjerenu oblačnost.

Krajem dana na sjeveru postepeno naoblačenje koje u noći može donijeti vrlo slabu kišu u nekim krajevima.

Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha od -3°C do 2°C, na jugu oko 5°C, u višim predjelima od -6°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8°C do 13°C, na jugu Hercegovine oko 16°C, u višim predjelima od 4°C.

U Banjaluci jutro prohladno i pretežno vedro. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a uveče i u noći ka srijedi oblačno uz moguću vrlo slabu kišu. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 0°C, a najviša dnevna oko 12°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 0°C, a najviša dnevna oko 9°C.