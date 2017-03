U BiH promjenljivo oblačno i suvo vrijeme

BANJALUKA - Ujutro hladnije sa lokalno slabim, a u planinama umjerenim mrazem. Na istoku potpuno oblačno uz slabu, povremenu kišu, a u planinama kratkotrajno provejavanje snijega.

U ostalim predjelima umjereno oblačno. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sve više sunčanih intervala, na istoku pretežno oblačno i suvo uz postepeno razvederavanje. Na jugu sunčano. Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana na istoku od Semberije do Hercegovine jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -3°C do 3°C, u višim predjelima od -7°C.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 6°C do 12°C, na jugu Hercegovine do 15°C, u višim predjelima od 1°C .

U Banjaluci danas suvo i umjereno oblačno uz sunčane periode. Jutro prohladno, a tokom dana malo toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 0°C, a najviša dnevna oko 10°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba susnježica ili kiša. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 5 °C.