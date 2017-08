U BiH sunčano i toplo vrijeme

U BiH danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni.

Jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu od 18 do 21, a najviše dnevne od 29 do 35 °C.

U petak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje do kraja dana. Prijepodne lokalni pljuskovi su mogući u Krajini, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pljuskovi i grmljavina.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 28 do 34 °C.

U subotu umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 34 °C.

U nedjelju 03.09.2017., u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 28°C.