U BiH sunčano i toplo

BANJALUKA - U BiH ujutru nas očekuje prijatno i pretežno sunčano vrijeme koje će se zadržati i tokom dana.

Poslijepodne na krajnjem zapadu malo više oblaka dnevnog razvoja uz labilniju atmosferu te mogućnost po kojeg kratkotrajnog pljuska. U svim ostalim predjelima suvo i za stepen dva još toplije.

Vjetar slab do umjeren istočni na sjeveru, a u Dinaridima umjeren tokom dana i pojačan južni. Na jugu jugoistočni do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20°C do 25°C, u višim predjelima od 16°C.

U Banjaluci jutro vedro, a tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vjetar slab i promjenljiv, popodne umjeren istočni, u skretanju na južne smjerove. Najviša dnevna temperatura oko 25°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna oko 21°C.