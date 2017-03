U BiH sunčano uz malu oblačnost

BANJALUKA - Ujutro nas očekuje malo do umjereno oblačno, a tokom dana i popodne sunčano i prijatno toplo uz lokalno malu oblačnost. Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10°C do 16°C, na jugu Hercegovine do 18°C, u višim predjelima od 6°C.

U Banjaluci nas očekuje sunčano i prijatno toplo uz povemenu malu oblačnost. Vjetar slab, sjeverzapadni. Njviša dnevna temperatura oko 16°C.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 °C.