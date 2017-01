U BiH toplije i sa novim padavinama

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U istočnim i dijelovima centralne Bosne sa sunčanim razdobljima. U jutarnjim satima i prije podne sa kišom u Hercegovini, na zapadu, sjeverozapadu Bosne i dijelomično centralnim područjima sa kišom i snijegom u višim područjima.

Poslije podne i u večernjim satima u ostatku Bosne kiša i susnježica, koja će preći u snijeg. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne.

Očekivana količina padavinau toku 24 h: u Hercegovini i na zapadu Bosne od 60 do 100, na istoku Bosne od 2 do 10, u ostalim područjima, uglavnom od 10 do 25 l/m2.

Vjetar, umjeren do jak, sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu i sjeverozapadu od 1 do 7, a dnevne od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu od 7 do 13 °C.