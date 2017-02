U BiH toplo i vjetrovito

BANJALUKA - Jutro toplo i pretežno vedro, na jugu i jugozapadu umjereno oblačno. Tokom dana još toplije i vjetrovito vrijeme uz dosta sunčanih perioda. Na jugu i zapadu će biti nešto oblačnije, a slaba kiša će padati samo povremeno. Na istoku pretežno sunčano. Duvaće umjeren do jak jugo, uveče i u noći vrlo jak pogotovo u Krajini gdje će biti olujnih udara.

Uveče i u noći jače naoblačenje donosi kišu prvo u zapadne i južne predjele, a do srijede ujutru kiša će se proširiti na većinu predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14°C do 21°C, u višim predjelima od 10°C.

U Banjaluci nas očekuje toplo, vjetrovito i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče postepeno naoblačenje koje u noći ka srijedi donosi kišu. Duvaće umjeren, popodne i uveče jak do olujni jugo. Najviša dnevna temperatura do 20°C.

U Hercegovina i na zapadu Bosne, povremeno i ponegdje, sa slabom kišom. Vjetar, umjeren do pojačan, sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu od 8 do 12, a dnevne od 13 do 20 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 16 °C.