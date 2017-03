U BiH umjereno oblačno i sunčano vrijeme

BANJALUKA - U BiH ujutro umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana djelimično razvedrvanje uz više sunčanih perioda i malo toplije, na jugu pretežno sunčano.

Kasnije popodne i uveče oblačnost se premješta sa sjevera i donosi slabu kišu u nekim krajevima. Uveče će slabe kiše biti na sjeveru, a u noći i u ostalim predjelima, osim juga.

Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9°C do 14°C, na jugu Hercegovine oko 16°C, u višim predjelima od 5°C.

U Banjaluci malo do umjereno oblačno i sunčano. U kasnim popodnevnim časovima postepeno naoblačenje koje u noći može usloviti slabu kišu. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 14°C.

U Sarajevu pretežno sunčano uz porast oblačnosti prema kraju dana i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 10 °C.