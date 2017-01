BANJALUKA – U BiH se jutros očekuje umjereno do pretežno oblačno.

U ostatku dana sunčanije, uz postepeno naoblačenje sa zapada prema kraju dana i u večernjim satima.

U večernjim satima snijeg se očekuje na zapadu Bosne, a u Hercegovini kiša i susnježica. Vjetar, slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od -15 do -8, na jugu od -6 do -1, a dnevne od -2 do 3, na jugu od 2 do 7 °C.