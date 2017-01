U četvrtak "blagi plus", jači snijeg u petak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj dnevna temperatura će preći u "blagi plus" tek u četvrtak, 12. januara, a u petak, 13. januara očekuju se jače snježne padavine, potvrdio je danas Srni meteorolog iz Republičkog hidrometereološkog zavoda Draško Rudan.

Tokom dana u Srpskoj će biti hladno i pretežno oblačno vrijeme, u većini krajeva suvo, u Hercegovini pretežno sunčano uz slabljenje bure.

Najviša temperatura vazduha od minus 10 do minus četiri, na jugu oko nule, a na planinama oko minus 14 stepeni Celzijusovih.

Sutra će u Republici Srpskoj jutro biti hladno uz mraz koji će biti jači na istoku, a preovladavaće oblačno i tmurno vrijeme, naročito na zapadu i sjeveru uz slab snijeg, a na istoku snijeg samo ponegdje, dok će na jugu biti malo do umjereno oblačno.

Tokom dana, očekuje se djelimično razvedravanje i ponegdje sunčani intervali, uz slab, pretežno zapadni vjetar, na jugu slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 17 do minus 12, na planinama do minus 20, na jugu do minus šest, a najviša dnevna temperatura od minus sedam do minus dva, na jugu oko dva, na planinama oko minus 11 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak će biti hladno jutro, na planinama jači mraz, a tokom dana očekuje se porast temperature i poslije ledenih dana temperatura će preći u "blagi plus". Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 13 do minus sedam, a najviša dnevna od nula do četiri, na jugu oko sedam, a na planinama oko minus četiri stepena Celzijusova.

Preovladavaće promjenljivo oblačno, tokom dana suvo vrijeme, a tokom noći naoblačenje sa sjevera koje će donijeti slab snijeg, ponegdje i ledenu kišu.

U petak, 13. januara ujutro će biti oblačno sa kišom koja se može lediti na tlu, a na višim predjelima sa snijegom, dok će tokom dana doći do zahlađenja i prelaska kiše u umjeren i jak snijeg.

Prema večeri sve hladnije. Temperatura u jutarnjim časovima od minus tri do minus jedan, na planinama do minus šest, a najviša dnevna od nula do tri, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih.

U subotu, 14. januara ujutro biće oblačno i hladno sa snijegom, a tokom dana biće umjereno do pretežno oblačno i suvo.

Temperatura u jutarnjim časovima od minus šest do minus dva, u višim predjelima oko minus 17, a najviša dnevna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 15. januara očekuje se hladno vrijeme, uglavnom pretežno oblačno i suvo.