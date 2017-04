BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno, a u većini krajeva prije podne i krajem dana moguća je slaba kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog smjera, na jugu jugoistočni.

Јutarnja temperatura biće od četiri do 10 stepeni, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.