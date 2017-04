U školu dolaze obučene kao starlete

BANJALUKA, SOKOLAC - Prenapadna šminka, providna odjeća, helanke, šortsevi i poderane pantalone samo su dio sve češćeg neprimjerenog stajlinga koji se može vidjeti kod srednjoškolaca u školama u RS.

I dok direktori škola negoduju zbog te pojave, učenici smatraju da moderno doba zahtijeva i modernu garderobu.

"Naši profesori očekuju da dolazimo zakopčani do grla, sa starinskom odjećom, a prije svega niti to volimo niti tako konzervativnu odjeću imamo gdje kupiti. Ja se trudim da ne idem previše našminkana, ali nosim poderane farmerke jer su in", kaže Maja A., srednjoškolka iz Banjaluke.

Da se nepristojno oblačenje, neprimjereno za obrazovne ustanove, sve više pojavljuje kako kod djevojčica, tako i kod dječaka, potvrđuje Žarko Kovačević, direktor Srednje škole "Sokolac" iz Sokoca.

"Vjerujte da mi je neugodno i pričati kakvi dolaze u školu. Učenice dolaze u majicama koje su providne, a dječaci nose poderane hlače. A ko su im ideali? Starlete i estradne zvijezde koje vide na televiziji. Trebalo bi da znaju kako se ide na proslave, izlaske, a kako u obrazovnu ustanovu. Dijelom su i roditelji krivi jer oni treba da djeci od malih nogu usade osnove kulture i vaspitanja, a mi u institucijama da ih nastavimo nadograđivati", kaže Kovačević.

Prema njegovim riječima, kad s roditeljima pričaju o ovoj tematici dobiju negodovanje.

"Kažu da oni tu odjeću plaćaju i da im neće neko drugi nametati pravila", navodi Kovačević.

Smatra da ovakvim neprikladnim odijevanjem pokazuju nepoštovanje ne samo prema školi i profesorima, već i prema društvenim vrijednostima.

Podsjeća da postoji interni pravilnik o oblačenju koji se odnosi na zaposlene, dok za učenike nema pravila o primjerenom oblačenju. Smatra da se problem ne može rješavati pojedinačno, već sistemski, uvođenjem pravilnika koji će se odnositi na sve škole u RS.

Vojislav Popović, direktor Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" u Banjaluci, kaže da je na ulazu u ovu školu istaknut pravilnik o oblačenju koji je usvojen i od Školskog odbora i od Savjeta učenika.

Pravilnik ne dozvoljava neprikladnu odjeću i obuću poput šortseva, kratkih sukanja, dekoltiranih majica, papuča i, kako tvrdi, do sada nije bilo ekstremnih odudaranja.

"I učenici, kao i zaposleni poštuju pravila primjerenog oblačenja", tvrdi Popović.

Drago Mikić, portparol Savjeta učenika banjalučke regije, kaže da većina škola ima interni pravilnik kojim uređuje ovu oblast, kao i dežurne učenike.

"Ipak, bilo je slučajeva kada se neko neprikladno obuče i takvi učenici su najčešće vraćani iz škole i sve se završi na usmenoj opomeni, bez smanjenja vladanja ili druge disciplinske kazne, ali uz upozorenje da se tako nešto ne ponovi", priča Mikić, koji smatra da je sve moderniji način oblačenja i dalje podnošljiv za obrazovne ustanove.

U posljednje vrijeme iz nekih škola stižu i inicijative da se uvede školska uniforma, ali da je dizajneri prilagode na moderniji način. Zasad je sve ostalo na tim prijedlozima.