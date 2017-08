U subotu bez promjene - veoma toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i u subotu se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme.

Poslije podne, u centralnim i istočnim predjelima je ponegdje moguć razvoj oblačnosti sa pljuskom i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 19 do 24 stepena, na jugu do 27 stepeni, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, ponegdje na jugu i na sjeveru i stepen-dva viša.

U većini krajeva danas je sunčano i veoma vruće, uz lokalno malu oblačnost.