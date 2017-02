U utorak oblačno sa susnježicom i snijegom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno i hladnije vrijeme sa snijegom i temperaturom od nula do šest stepeni Celzijusovih.

Na planinama će padati snijeg, a u nižim predjelima susnježica i vlažan snijeg, te na jugu kiša.

Jačih padavina biće prije podne, kada će se formirati manji snježni pokrivač u nižim predjelima, a na planinama će visina snježnog pokrivača biti od 10 do 20 centimetara.

Na jugu i zapadu padavine slabe i postepeno prestaju tokom dana, a na istoku će do kraja dana padati slab snijeg.

Duvaće umjeren vjetar sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura koja će tokom dana jačati.

Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu od tri do šest, a dnevna od nula do šest, na jugu od sedam do 11 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa mjestimičnom kišom u Hercegovini, a na istoku promjenljivo i toplije uz sunčane intervale.