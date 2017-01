Ujutro mraz, tokom dana sunčano

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH ujutro će biti hladno uz jak mraz u većini krajeva, a tokom dana biće sunčano uz umjernu oblačnost, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus deset do minus četiri, na jugu oko jedan, a u višim predjelima od minus 13. Najviša dnevna temperatura vazduha od pet do 10, na istoku i od tri, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.



U kotlinskim predjelima biće lokalno s maglom. Tokom dana biće sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Biće manje hladno vrijeme, s daljim porastom dnevne temperature.



Poslijepodne će doći do postepenog naoblačenja na jugozapadu i zapadu. U noći na utorak doći će mjestimično da slabe kiše na zapadu, sjeveru i jugu, a na planinama na jugozapadu slab snijeg.



Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u planinama na zapadu i pojačan.



U utorak, 3. januara, u toku noći doći će do naoblačenja na zapadu i sjeveru, uz slabe mjestimične padavine. Zona padavina će se prenositi na centralni pojas, istok i visoku Hercegovinu, gdje će takođe početi snijeg. Prema večeri jenjavanje padavina na sjeveru, umjeren snijeg u centralnom planinskom pojasu, a na jugu kiša.



Jutarnja temperatura vazduha od minus devet stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura vazduha od tri do sedam, koliko će biti na jugu, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusovih.



U srijedu, 4. januara, u toku noći biće promjenjivo oblačno i suvo na sjeveru, a od centralnog pojasa do juga oblačno, sa slabim snijegom, a na jugu sa slabom kišom. Ujutro i prijepodne biće pretežno suvo, osim planinskog pojasa gdje može biti slabog snijega, uz razvedravanje na sjeveru, a jugozapadu i jugu promjenjivu oblačnost.



Poslijepodne biće ponovo oblačno uz slab snijeg mjestimično, a na jugu će biti slaba kiša. U noći na četvrtak umjeren snijeg u centralnom planinskom pojasu, na jugu kiša, a na sjeveru suvo, samo ponegdje sa mjestimičnom kišom ili snijegom.



Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus dva, na zapadu i planinama tog regiona i od minus 12, a na jugu oko tri stepena Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih.



U četvrtak, 5. januara, biće oblačno sa mjestimičnim snijegom. Poslijepodne na sjeveru biće suvo uz razvedravanje, kako će biti i na jugu, a u centralnom pojasu i na istoku ostaje oblačno uz slab snijeg povremeno.



Jutarnja temperatura vazduha biće od minus šest do minus jedan, na zapadu i planinama minus osam, a na jugu oko tri stepne Celzijusovih. Tokom dana će biti svježe. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus jedan do minus tri, na jugu oko šest, na planinama od minus tri stepena Celzijusovih.