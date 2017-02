Uklonjeni voda i mulj sa auto-puta Kakanj-Zenica, saobraćaj otežan

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske saopštio je da su sa auto-puta Kakanj-Zenica i sa regionalnog putnog pravca između ta dva grada uklonjeni voda i mulj koji su se izlili iz akumulacije kakanjskog rudnika, te da se saobraćaj odvija usporeno.

Iz AMS upozoravaju vozače da je zbog niske temperature na pojedinim dionicama moguća poledica, dok preko planinskih prevoja i u višim predjelima na kolovozima ima snijega.

Magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na području Federacije BiH. Magle ima u zapadnim krajevima, na širem području Zenice i Maglaja, te u Kantonu Sarajevo.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni, posebno na magistralnim putnim pravcima Crna Rijeka-Jajce, Gornji Vakuf-Prozor-Jablanica, Konjic-Drežnica, Srbljani-Bosanska Krupa, Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje-Kaonik, kao i na regionalnom putu Travnik-Ugar.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja na svim putnim pravcima uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po mjestimično vlažnim kolovozima.

Zatvorena petlja "Mahovljani"

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do pola sata, najviše četiri puta tokom ovog per

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Izmjenjeni režimi odvijanja saobraćaja

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su do kraja godine.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Lončari u naselju Gorice. Predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Sanacija kolovoza

U toku su radovi na sanaciji kolovoza dionice magistralnog puta Prijedor-Šargovac. Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse "Drinatrans" iz Zvornika.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I dalje traju radovi na području Hrvatske, pa se na prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja saobraća usporeno.