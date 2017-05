BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Ponegdje u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima mogući su povremeni lokalni pljuskovi. Vjetar na sjeveru slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od 6 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 20 do 25 °C.

Za vikend se očekuje poboljšanje vremena, pogotovo drugog dana vikenda.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim područjima je moguć slab pljusak kiše.

Jutarnje temperature od 6 do 11, a dnevne od 11 do 16, na jugu od 23 do 27 °C.

U nedjelju sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 17, a dnevne od 20 do 25, na jugu od 26 do 29 °C.