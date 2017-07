Umro Goran Vujičić, načelnik opštine Trnovo

TRNOVO - Načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić preminuo je iznenada u 56. godini.

Vujičić je rođen 1962. godine u Foči.

U Sarajevu je završio Višu ekonomsko-komercijalnu školu, a zvanje diplomiranog menadžera stekao je u Beogradu.

On je prošle godine na lokalnim izborima izabran za načelnika opštine Trnovo, a prethodno je od 2004. do 2008. godine obavljao dužnost zamjenika načelnika opštine, a od 2008. do 2012. godine funkciju načelnika.

U Centru za kulturu Trnovo sutra u 11.00 časova biće održana komemoracija.