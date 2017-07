Upaljen narandžasti meteoalarm, subota pakleno vrela

BANJALUKA - Novi vreli talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a kako upozoravaju meteorolozi, u subotu nas očekuje paklenih 39 stepeni, stoga je izdano narandžasto upozorenje.

Igor Kovačić, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS, ističe da se toplo i vruće vrijeme nastavlja i naredni period.

"Najviše dnevne temperature biće u subotu, do 39 stepeni, uglavnom na sjeveru i jugu, ali nas i u nedjelju očekuju visoke temperature, samo stepen niže. Ponegdje će i noći biti tropske. Promjenu vremena očekujemo tek u utorak", procjenjuje Kovačić.

Navodi da je bioprognoza nepovoljna za ovaj period. Starije osobe i kardiovaskularni bolesnici treba da izbjegavaju izlazak na otvoreno, duže boravljenje. Dugotrajni period visokih temperatura kod osjetljivih osoba će uzrokovati tegobe u vidu glavobolje, malaksalosti, promjene raspoloženja, nedostatka motivacije za rad, dok će nedostatak svježine tokom noći uzrokovati dodatne probleme.

"Tokom jutra u petak biće neznatno ugodnije, ali sa odmicanjem dana opšta slika će se pokvariti. Uz visoke temperature zraka i vrućinu, kao i nedostatak svježine u noći, hronični bolesnici treba maksimalno da reduciraju kretanje i fizičke aktivnosti. Isto vrijedi i za ostale rizične grupe stanovništva, starije osobe, djecu, meteoropate", navode iz federalnog HMZ BiH.

Dodaju da je narandžasti meteoalarm izdan za područje Hercegovine, Krajine, za sjever i sjeveroistok Bosne od 20. do 22. jula u vremenskom intervalu od 14 do 17 časova zbog visoke dnevne temperature vazduha i visoke vrijednosti UV indeksa. Očekivane maksimalne temperature vazduha biće od 35 do 39 stepeni, a UV indeks vrlo visok.