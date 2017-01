Upozorenja zbog kiše, snijega i vjetra

BANJALUKA - Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za sutra crveno upozorenje za trebinjsku, mostarsku i livanjsku regiju zbog najavljenih padavina. Na području trebinjske regije očekuje se da mjestimično padne više od 60 litara kiše po metru kvadratnom.

Za mostarsku regiju najavljeno je između 60 i 100 litara kiše po metru kvadratnom, a za livanjsku od 60 do 80 litara.

Meteoalarm je za ova područja izdao i narandžasta upozorenja zbog vjetra koji će imati olujne udare, od 50 do 70 kilometara na čas, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Žuto upozorenje izdato je za trebinjsko područje zbog niske temperature koja će biti od minus jedan do minus pet, a za livanjsko zbog novog snijega koji će napadati od 10 do 20 centimetara.

Narandžasto upozorenje izdato je za regiju Banjaluka zbog ekstremno niske temperature koja će biti oko minus 10 stepeni i niža, kao i zbog jugozapadnog vjetra sa olujnim udarima. Najjači udar vjetra biće posebno u južnom planinskom dijelu gdje će duvati od 40 do 65 kilometara na čas.

Na ovom području očekuje se više od 10 centimetara novog snijega, posebno u južnim planinskim predjelima zbog čega je izdato žuto upozorenje.

Za regiju Prijedor narandžasto upozorenje izdato je zbog temperature vazduha koja će biti niža od minus 10 stepeni, a žuto zbog mjestimično obilnijih padavina u količini od 20 do 40 litara po metru kvadratnom. Očekuje se i pojačan vjetar s udarima većim od 40 kilometara na čas.

Zbog kiše u bihaćkoj regiji izdato je narandžasto upozorenje, jer se očekuje od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, kao i zbog vjetra koji će duvati od 50 do 70 kilometara na čas. Na ovom području očekuje se novih od pet do 15 centimetara snijega.

Na području regije Višegrad sutra se očekuje ekstremno niska temperatura vazduha, čak i niža od minus 15 zbog čega je izdato narandžasto upozorenje. Za ovo područje najavljeno je više od 10 centimetara snijega, posebno u planinskim predjelima. Duvaće mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 40 kilometara na čas.

Narandžasto upozorenje izdato je i za regiju Foča gdje će temperatura vazduha sutra biti oko minus 10 stepeni, kao i zbog veoma jakog jugozapadnog vjetar s olujnim udarima. Najjači udar vjetra od 40 do 65 kilometara na čas.

Na ovom području očekuje se više od 10 centimetara novog snijega, posebno u istočnim planinskim predjelima.

Za sarajevsku i tuzlansku regiju izdato je žuto upozorenje zbog novog snijega koji će napadati od pet do 15 centimetara, dok će količina kiše biti do 30 litara po metru kvadratnom, a udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas.