Uslovi za vožnju povoljni, putevi prohodni

BANJALUKA - Prohodnost svih važnijih puteva je zadovoljavajuća, a uslovi za vožnju povoljni, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Na autoputevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvom kolovozu.

Na dionicama magistralnih puteva Bijeljina-Ugljevik, Lončari-Brčko-Bijeljina i Gradiška-Kozarska Dubica, na dijelu Gradiška-Čatrnja, zbog izvođenja radova od 7.00 do 17.00 časova saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izvođenja deminerskih radova, dolazi do polučasovnih obustava saobraćaja na regionalnim putevima Doboj-Novi Maglaj u blizini naselja Rječica Donja i Srebrenica-Skelani u mjestu Kragljivode.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka – Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/ od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog vremenskog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice 1-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji autoputa Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača i dalje ostaje na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase više od 3,5 tone i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi autobuse prevoznika ad Holding "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Nisu zabilježeni duži zastoji u odvijanju saobraćaja na putevima u Federaciji BiH /FBiH/.

Sanacioni radovi izvode se na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica /u blizini tunela Igman/, Zenica Jug-Kakanj /u mjestu Donji Tičići/ i Zvirovići-Kravice /ispred mosta Studenčica i od tunela Bijela Vlaka do vijadukta Pavlović/.

Radovi usporavaju odvijanje saobraćaja i na magistralnim putevima: Olovo-Kladanj, Simin Han-Priboj, Čapljina-Studenci, Nemila-Žepče-Maglaj i Jablanica-Mostar.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega se tokom dana na ovim graničnim prelazima povremeno saobraća usporeno.