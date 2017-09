Usporen saobraćaj na lokalitetu Rabić-Vrhovi

BANJALUKA - Na dionici Derventa-Šešlije, na lokalitetu Rabić-Vrhovi, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjenično jednom trakom zbog presvlačenja kolovoza.

Radovi na ovom lokalitetu trajaće do 25. septembra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta, zbog čega je saobraćanje teretnih vozila preusmjereno na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog rekonstrukcije kolovoza, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu R-453, na području opštine Srebrenica. Radovi će trajati naredna četiri mjeseca.

Sa ciljem bezbjednog saobraćanja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom putu M-17.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, na dionici Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćanja, u trajanju od pet do 15 minuta, od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju jednom trakom.

U Federaciji BiH vozila jutros saobraćaju bez vanrednih ograničenja.

Kolovoz je mokar u sjeverozapadnim krajevima, dok se u ostalim dijelovima saobraća po pretežno suvom kolovozu.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i preko planinskih prevoja učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Vozila sporije saobraćaju na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi - Odžak-Donji Svilaj, Stupari-Kladanj, Simin Han-Kalesija, Živinice-Međaš, Srebrenik-Donja Orahovica i Kneževo-Turbe.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.