Vanja Pejaković se polako oporavlja

KOTOR VAROŠ - Vanja Pejaković, učenik banjalučke Poljoprivredne škole koji je na ekskurziji u Italiji tokom skoka u plitku vodu slomio vratni pršljen, polako se oporavlja, kaže njegov otac za ATV.

Dok se oni bore u Italiji, u Vanjinom rodnom gradu i dalje se bore da prikupe pomoć za njegovo liječenje. Početkom jula aktiviran je humanitarni broj, a organizovane su i humanitarne sportske aktivnosti.

“Taj broj će biti aktivan sve do 31. jula. Neki dan, 12. jula smo tražili prijesek stanja, koliko je prikupljeno za tih prvih 12 dana i rekli su nam da je već oko 21.000 maraka već bilo prikupljeno”, kazao je Borislav Brborović, sekretar Crvenog krsta Kotor Varoš.

“Na turniru u malom fudbalu i na turniru u uličnom basketu skupili smo blizu 2.000 konvertibilnih maraka koje smo prosljedili na žiro račun njegove majke i na taj način želimo pomoći njegovo liječenje i što brže ozdravljenje”, rekao je Slobodan Petrović, iz opštine Kotor Varoš.

Vanjini roditelji stalno su s njim, i iščekuju, kažu, dobre vijesti. Vanja je u bolnici od kraja maja, a očekuje se da će tamo morati da provede još minimum šest mjeseci.

“Pomjera desnu ruku, pomjera malo i desnu nogu, ima nekog napretka. Samostalno diše već 7-8 dana, nije prikopčan više na aparate, tako da ima napretka”, kazao je Saša Pejaković, otac Vanje Pejakovića.

Direktor škole koju Vanja pohađa kaže da i školarci među sobom sakupljaju pomoć za druga, a i on je optimističan jer, kaže, neće zaboraviti riječi ljekara.

“Doktor koji ga je prihvatio, kad ga je skinuo do pojasa i video onako mladog i mišićavog doktor je rekao: ‘Ova mladost će pobjediti, on neće iz mojih ruku izaći dok ja ne budem završio onako kako treba to sve'”, kazao je Edi Haneš, direktor banjalučke Poljoprivredne škole.

Svako od nas može da doprinese da se Vanja što prije oporavi i vrati kući. Pozivom na 1416 doniramo po jednu marku za Vanjino liječenje.

(ATV)