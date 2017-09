Vaspitačica kotorvaroškog vrtića na odmoru do konačne odluke

BANJALUKA - Vaspitačica koja je, prema tvrdnjama roditelja, natjerala dva petogodišnja dječaka u vrtiću "Larisa Šugić" u Kotor Varošu da goli čiste toalet nakon što su mokrili pored NjC šolje, biće poslata na godišnji odmor i protiv nje će biti pokrenut disciplinski postupak.

Incident u ovoj predškolskoj ustanovi desio se prije nekoliko dana, a prema riječima oca jednog od dječaka Dragana Đekanovića, vaspitačica Slavica Lujić je dječake natjerala da goli očiste to što su zaprljali. Đekanović i njegova supruga su za ovo saznali kada im je sin po povratku iz vrtića ispričao kako je bio kažnjen. On je rekao da su direktor i vaspitačica drugi dan na njihovo pitanje o ovom slučaju potvrdili sve što je dječak ispričao.

Tekst o dešavanjima u vrtiću "Larisa Šugić" izazvao je veliko interesovanje javnosti i izvan BiH. U jednom od komentara na portalima vaspitačica koja 20 godina radi u vrtiću u Sloveniji napisala je da je ovakvo ponašanje prema djeci ponižavajuće, te da ovaj pedagog treba dobiti otkaz.

U saopštenju koje je u petak uputio našoj redakciji direktor vrtića Mladen Tepić ističe da je proteklih dana dva puta razgovarao sa roditeljima i vaspitačima i posjetio grupu u kojoj se pojavio navedeni problem.

On je kazao da je nakon razgovora sa roditeljima predložio da, ako ne mogu da riješe problem sa vaspitačem, pokrene disciplinski postupak kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost vaspitača. Međutim, Tepić ističe da su roditelji naglasili da nema potrebe za tim, niti da priča ide izvan ove ustanove.

- Zbog toga nisam komentarisao priču za novinare jer želim da zaštitim djecu i njihove roditelje, ali i radnike i ustanovu od povlačenja po medijima. Nije tačno da sam rekao da je to normalna vaspitna mjera. Pošto nam je svima stalo do istine, i pored zahtjeva roditelja da ne pokrećem disciplinski postupak, odlučio sam to da učinim, a vaspitačicu da pošaljem na godišnji odmor. To je jedini način da se utvrdi postoji li odgovornost - naveo je Tepić i dodao da vjeruje da cijela priča ima političku pozadinu.

Naveo je da mu je u razgovoru sa vaspitačem rečeno da ona demantuje u cjelosti sve što je navedeno u medijima.

Načelnik opštine Kotor Varoš, koja je osnivač ove predškolske ustanove, Zdenko Sakan kaže da je načuo da u vrtiću ima problema, ali da ne zna detalje.

- Moram se prvo detaljno upoznati sa slučajem. Međutim, vrtić je vaspitna ustanova i mislim da ne treba pribjegavati ovakvim mjerama - rekao je Sakan.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac osudila je ovakvo ponašanje prema djeci.

- Neprihvatljivo je, neprimjereno i nedopustivo prema djeci u tom uzrastu odnositi se na ovakav način - rekla je ona.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali su da će zatražiti potpunu informaciju o ovom događaju od rukovodstva vrtića, kao i inspekcijsku kontrolu kako bi se utvrdilo šta se zaista dogodilo u ovoj predškolskoj ustanovi.

Suspenzija zbog galame

Jedna teta u vrtiću "Larisa Šugić" ranije je suspendovana s posla jer su se roditelji žalili da toliko galami na djecu da djeca ne smiju ući u vrtić kad ona radi, saznaje "Glas Srpske".

- Dječak se baca po podu i jauče, ne smije ući u vrtić. On sad ide u školu i bude u produženom boravku. Kod druge tete je bilo sve super - ispričala je majka jednog dječaka na roditeljskom sastanku, koja nije željela da joj navodimo ime.

Ističe da je sa direktorom otišla kod te vaspitačice i da je ona pred njim ponovila da po zakonu ima pravo da galami na djecu, na šta je direktor rekao da će to provjeriti.

(glassrpske.com)