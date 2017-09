Vaspitna mjera u vrtiću šokirala roditelje: Petogodišnjaci u Kotor Varošu goli čistili toalet

KOTOR VAROŠ - Vaspitačica u vrtiću “Larisa Šugić” u Kotor Varošu natjerala je dva petogodišnjaka da goli čiste toalet, nakon što su mokrili pored wc šolje.

Ispričao je to “Glasu Srpske” Dragan Đekanović, otac jednog od dječaka koji su kažnjeni, kazavši da su on i supruga za ovaj slučaj saznali kada im je sin po povratku kući ispričao kako je bio kažnjen.

“Rekao je da su on i drugar mokrili pored wc šolje i da ih je vaspitačica skinula i natjerala da goli čiste što su uprljali. Da li su djeca to namjerno učinila ili je bilo slučajno, ne znam, ali nije u redu da golim rukama, bez odjeće čiste toalet. Mogli su da pokupe bakterije, ruke im nisu oprali nakon toga, niti obukli čistu odjeću. To je ponižavanje djece”, rekao je Đekanović i dodao da ih o ovom događaju niko iz vrtića nije obavijestio.

Ističe da su direktor vrtića Mleden Tepić i vaspitačica Slavica Lujić, na njegov zahtjev da objasne opravdanost kazne koju je njihov sin dobio, potvrdili priču mališana. Đekanović dodaje da ga je iznenadilo to što su oboje tvrdili da je tjeranje djece da čiste toalet normalan vaspitni postupak. Tepić je juče na pitanje novinara rekao da nema tu šta da komentariše.

Inspektor-prosvjetni savjetnik za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republičkom predškolskom zavodu Staka Nikolić, kaže da je u vaspitanju djece dozvoljena samo kazna koja ne ugrožava ni psihičko ni fizičko zdravlje.

“Ako je tačno da su dječaci golim rukama i bez odjeće čistili toalet, to nije primjereno. Kazna bi bila prihvatljiva da im je vaspitačica dala rukavice i krpu da obrišu nered koji su napravili, uz naglasak da to što su uradili nije lijepo i da tako ne treba da se ponašaju ni kod kuće”, pojasnila je Nikolićeva.

Psiholog Aleksandar Milić naglašava da se djeca u ovom uzrastu spontano ponašaju, te da pri tome često uz igru ispolje određeno ponašanje.

"Djecu prvo treba učiti kako da koriste toalet, ponavljati im to i nekoliko puta kako bi naučili. U tu svrhu nikako se ne koristi kazna, pogotov ne ovakva, gdje su djeca izložena nehigijeni i mogu da dožive traumu. To je očigledno neka improvizacija osobe koja apsolutno nema nikakvih znanja o vaspitanju djece", rekao je Milić.

(Glas Srpske)