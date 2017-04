Veće kazne smanjile broj udesa

BANJALUKA - Efekti izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, koji je stupio na snagu 15. februara, već su vidljivi jer je smanjen broj udesa i broj povrijeđenih.

Kako se čini, izgleda da su visoke kazne osvijestile vozače da budu pažljiviji na putevima.

Prema riječima Milije Radovića, direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, koja je vršila određena istraživanja od kada je na snazi novi zakon, statistike u RS su znatno bolje jer je prema preliminarnim rezultatima broj smrtno stradalih lica u prva tri mjeseca manji za 27 odsto. Dodao je da je, prema preliminarnim rezultatima, za prva tri mjeseca smrtno stradalo 19 lica, a prošle godine 26.

"Što se tiče naših istraživanja, statistike su već dosta optimistične u odnosu na raniji period. Zapravo, pomak se vidi već od avgusta prošle godine kada je izmjena zakona ulazila u proceduru, o čemu je javnost bila dosta informisana i to se prilikom kontrola vidjelo", rekao je Radović.

Nakon stupanja na snagu novog zakona na uzorku od 1.000 vozila u Banjaluci izvršeno je eksperimentalno brojanje korištenja bezbjednosnog pojasa od strane vozača i utvrđeno je da ga je koristilo 66 odsto vozača, dok je ranije to bilo 46 odsto.

"Pored toga, vršili smo ispitivanje pored vrtića u Banjaluci i Prijedoru o tome koliko roditelji prilikom dolaska koriste auto-sjedalice i na uzorku 320 vozila 58 odsto njih imalo je auto-sjedište, dok je to ranije bilo 40 odsto. I tu vidimo pomak", naveo je on.

Što se tiče FBiH, prema podacima Federalne uprave policije, samo u februaru broj saobraćajnih nesreća smanjen je za 134 ili 6,97% u odnosu na isti mjesec 2016. Smanjen je broj povrijeđenih u saobraćajnim udesima za 28 odsto. Statistike nisu tako optimistične kada je u pitanju broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na putevima u FBiH, jer je u februaru stradalo pet osoba više nego lani u tom mjesecu.

Neke od izmjena u pogledu kazni su: za prekoračenje brzine od 30 km/h kazna je od 400 do 1.000 KM, za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje kazna je od 100 do 300, za vozača ili putnika bez pojasa kazna je od 100 do 300 KM i tako dalje.