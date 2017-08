Velika promjena vremena u BiH: Poslije zahlađenja i do 40 stepeni

BANJALUKA - Iako BiH nakon nekoliko vrlo toplih i vedrih dana čeka velika promjena vremena i zahlađenje, za kraj avgusta meteorolozi najavljuju još jedan talas visokih temperatura.

Prema njihovim najavama, temperatura će dostići i 40 stepeni. Do srijede prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme, a najintenzivniji pljuskovi očekuju se na zapadu, jugozapadu, sjeverozapadu i sjeveru. U ostalim krajevima izgledi za lokalni pljusak su vrlo mali. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Od srijede se očekuje stabilniji period bez padavina, koji će se zadržati do kraja mjeseca. Prema riječima meteorologa, očekuju nas nešto ugodnije temperature vazduha. Jutarnje temperature do 25. avgusta biće od 13 do 23, dok se dnevne očekuju od 18 do 33 stepena.

"Topliji period prognozira se od subote, 26. avgusta, pa do kraja ovog mjeseca. Minimalne temperature se očekuju od 15 do 22 stepena, dok će maksimalne temperature dostići čak 40 stepeni", navodi Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Dodaje da nestabilne vremenske prilike uslovljavaju relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu, pri čemu su od meteoropatskih reakcija moguće glavobolja, promjene raspoloženja i dekoncentracija, a posebnu pažnju skreće na učesnike u saobraćaju.

Iako je rano predvidjeti vrijeme za naredni mjesec, pojedini meteorolozi u regiona najavljuju topliji i malo suvlji septembar. Ipak, septembarska količina padavina biće u granicama višegodišnjeg prosjeka.