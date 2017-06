Velika promjena vremena u BiH: Stiže toplotni talas

SARAJEVO - Meteorolozi prognoziraju veliku promjenu vremena za prostor Bosne i Hercegovine.

Nakon nekoliko dana s promjenjivim vremenskim prilika, slijedi pravi toplotni talas.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 26 do 32 °C.

U srijedu sunčano. U drugom dijelu dana u BiH postepen porast naoblake, što krajem dana i u večernjim satima može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 27 do 33 °C.

U četvrtak sunčano. Poslije podne u BiH umjeren porast naoblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Baz padavine na jugu i sjeveru naše zemlje. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 34 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema osnovnoj definiciji, toplotni talas zovemo period u kojem temperatura vazduha pet dana zaredom premašuje prosjek za pet stepeni. U našoj unutrašnjosti prosječna temperatura u ovo doba godine je oko 26, pa je o toplotnom talasu možemo govoriti na oko 31.

