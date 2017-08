Veoma vruće uz temperaturu do 42

BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini i danas pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Krajem dana moguć je slabi lokalni pljusak u zapadnim i centralnim područjima Bosne.

Vjetar slabe do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40, na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepena Celzijusa.

Sarajevo 36 ºC

Banjaluka 40 ºC

Bijeljina 36 ºC

Bihać 40 ºC

Livno 35 ºC

Mostar 41 ºC

Zenica 38 ºC

Trebinje 35 ºC

Bioprognoza

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Manjak svježine u noći negativno će uticati na većinu ljudi. Rizične grupe poput djece, hroničnih bolesnika i starijih osoba trebalo bi maksimalno da smanje aktivnosti, naročito u periodu od 11 do 17 časova. Neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.