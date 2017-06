Vjenčali se u dobojskom zatvoru

DOBOJ - Samo burme su nedostajale na vjenčanju Borisa Marilovića (31) iz Dervente i Sanje Vujičić (25), a sve ostalo je bilo tu, mlada u bijelom s buketom u ruci, kumovi, matičar, svadbena torta, ali i zatvorski čuvari, jer je brak sklopljen u prostorijama dobojskog Kazneno-popravnog zavoda.

Mladenci burme nisu razmijenili iz bezbjednosnih razloga, jer, kako su nam rekli u KPZ-u, osuđenici tokom izdržavanja kazne ne nose nakit, odnosno burme, kako ne bi pali u iskušenje da je zloupotrijebe. Ono što je lijepo jeste da je nakon svečanog čina uslijedio neizbježni prvi bračni poljubac.

"Ovo mi puno znači, nema veze što je on ovdje, meni je to bilo bitno s obzirom na to da smo na neko vrijeme razdvojeni. Iskreno da vam kažem, ja na to kako sredina gleda na nas ne obraćam pažnju, to mi je nebitno, meni je bitno da se mi volimo i najbitnija je porodica", kaže uz osmijeh Sanja.

Kuma na vjenčanju bila je njena drugarica Maja Panzalović, dok je mladoženja, koji je zbog počinjenog razbojništva osuđen na tri godine zatvora, imao podršku svog kuma Slavena Đekića.

"Zajedno smo već pet godina, imamo dvije djevojčice", rekao je kratko mladoženja Boris.

Tremu nisu imali matičari Željko Ninković i Zoran Ristić, odbornik u Skupštini grada Doboj, mada su priznali da im je soba za posjete ovdašnjeg KPZ-a najneobičnije mjesto na kojem su dosad kao službena lica sklopili brak.

"Ovo je prvi put da se susrećem s ovakvim vjenčanjem, u ovakvoj ustanovi. Bio sam znatiželjan da vidim kako će proći vjenčanje", naveo je Ristić.

Branko Miletić, direktor KPZ-a, pojasnio je da je mladoženja prije mjesec dana izrazio želju da brak sa svojom dugogodišnjom djevojkom sklopi upravo u ovoj ustanovi, u kojoj se nalazi četiri mjeseca, nakon čega su se angažovali da prikupe svu potrebnu dokumentaciju, a ni poklon nije izostao.

"Od domaćina (poklon) je posjeta bez nadzora i vrijeme koliko oni žele da provedu zajedno. Jedan porodični ručak, druženje u nekoj opuštenoj atmosferi, da se ipak osjeti da nije običan dan", izjavio je Miletić.

Nakon vjenčanja mlada će morati biti strpljiva jer će muža moći vidjeti tek za mjesec, pošto kao supruga stiče pravo da ga jednom mjesečno posjeti u prostorijama KPZ-a.