Vlada RS neće da uvede red u plate funkcionera

BANJALUKA - Vlada RS ni nakon gotovo dvije godine nije sprovela zaključak Narodne skupštine (NS) RS, koja ju je zadužila da u roku od 90 dana uredi isplate plata u javnom sektoru.

Zaključak Narodne skupštine u oktobru 2015. godine uslijedio je nakon što je Administrativna komisija NS RS analizirala isplate plata funkcionerima koje ona imenuje i došla do zaključka da to nije ujednačeno i da su u mnogim inistitucijama, osim plata, isplaćivane i razne, vrlo često nezaslužene i visoke naknade.

"U nekima je bilo određeno da je minuli rad 0,6 odsto, a kod svih je tad bio 0,5 odsto, zatim tu su bile jubilarne nagrade, povećanje plata od 10, 20 do 50 odsto zbog navodnih rezultata rada, zatim 13 plata itd. Zaključak NS RS da Vlada u roku od 90 dana predloži zakon kojim bi se na jedinstven način to pitanje regulisalo usvojen je jednoglasno i ne znam zbog čega još nije sproveden", rekla je Spomenka Stevanović, predsjedavajuća Administarivne komisije Narodne skupštine. Kaže da nije normalno da se ne poštuju i ne sprovode zaključci Narodne skupštine, ali da se nada da će to pitanje plata u javnom sekotru biti riješeno 2018. ili 2019. godine jer, između ostalog, tako piše u Ekonomskoj politici, koja je usvojena prošle godine.

Inače, Administrativna komisija bila je nadležna za određivanje plata većini funkcionera koje imenuje NS RS, međutim u praksi to nije bio slučaj i članovi te komisije samo su se pitali za plate rukovodilaca Komisije za sprečavanje sukoba interesa i Komisije za koncesije. Komisija za hartije od vrijednosti, Regulatorna komisija za energetiku RS, Agencija za osiguranje, Agencija za bankarstvo RS i druge praktično su same sebi određivale platu, dok neki kao što je predsjednik Ustavnog suda RS nisu željeli ni dostaviti podatke koji su od njih traženi.

U Vladi RS juče smo pokušali saznati zbog čega se ne sprovodi zaljučak Narodne skupštine, međutim odgovor nismo uspjeli dobili.

Kada je Administrativna komisija analizirala pitanje plata funkcionera koje ona imenuje ispostavilo se da je najplaćeniji Duško Šnjegota, glavni revizor RS, koji mjesečno kao osnovu platu prima 4.900 KM plus regres, topli obrok itd. Malo manju platu od Šnjegote, tačnije 4.445 KM, imala je tadašnja direktorica Agencije za bankarstvo RS, dok ostali funkcioneri mječeno inkasiraju od 3.000 do preko 4.500 KM.

Ono što je zanimljivo jeste da ovi pojedinci kroz plate i razne prinadležnosti imaju veća primanja od predsjednika Narodne skupštine, premijera i predsjednika RS, što je za mnoge i iz vlasti i iz opozicije tokom rasprave o tom pitanju bilo nedopustivo.