Voda zavadila cijelo selo

KOTOR VAROŠ - Mještani Maslovara, najveće mjesne zajednice u opštini Kotor Varoš, biju bitku zbog priključka na lokalni vodovod i to sa predsjednikom Savjeta ove MZ, zbog čega zahtijevaju da se pod hitno raspišu izbori za članove Savjeta MZ, što je i zakonska obaveza.

Kažu kako aktuelni saziv nije postavljen voljom naroda, te da na čelu sa predsjednikom Slobodanom Jovičićem radi protiv interesa sela.

Prema riječima mještana, potezi predsjednika Savjeta MZ stvorili su veliki problem svima jer on, kako kažu, sprovodi samovolju pa umjesto da uz pomoć njega riješe najveći problem - vodosnabdijevanje, upravo on se protivpravno pokušava spojiti na vodu i tako one koji su na nižoj tački od njega ostavi bez kapi vode, koju svakako nemaju po nekoliko dana.

Naime, njih oko 100 potpisalo je peticiju koju je, pored Skupštine opštine, dostavilo i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS.

Mještanin Goran Stojanović kaže da se MZ snabdijeva iz bazena koji je izgradila međunarodna zajednica, odnosno holandska vlada.

"Usljed nestašice vode došli smo u tešku situaciju pošto se mi nalazimo u višem položaju u odnosu na ostatak MZ. Iznad nas se nalazi grupa građana koja je izmijenila cijeli projekat i protivzakonito napravila šaht bez ičije saglasnosti i oni se snabdijevaju vodom koje imaju više nego mi koji smo na visinskoj zoni ispod njih", kazao je Stojanović.

Prema njegovim riječima, usljed svega, predsjednik Savjeta MZ zajedno s tom nekolicinom pokušao je prošle sedmice da se prikopča direktno na bazen, dovede vodu u svoju kuću i tako mještane ostavi bez ijedne kapi.

"Ja sam nazvao policiju i tražio da se to zaustavi. Oni su rekli da je to u nadležnosti inspekcije, ali pošto takav vodovod nema upotrebnu dozvolu, inspekcija nije mogla zaustaviti radove", kaže Stojanović.

Navodi da Jovičić ne može ni da prikopča svoje domaćinstvo na bazen bez saglasnosti Građevinskog odbora koji je sam imenovao, oni mu to nisu odobrili, ali on je ipak nastavio raditi.

Mještanin Radislav Božičković kaže da nije problem u vodovodu, već u mjesnom savjetu koji ne funkcioniše.

"Imamo samo predsjednika kojeg nismo birali. Radi šta hoće, sam upravlja novcem, nelegalno se spaja na vodu sa najniže tačke, na šta smo se žalili i tražimo izbore", kazao je on.

Sa Slobodanom Jovičićem nismo stupili u kontakt, ali nam je njegova supruga Milica objasnila da on nema nikakve veze sa nelegalnim priključkom na bazen te da se radi o "političkim sukobima".

"Radi se o lokalnim pijancima koji nama ne daju vodu. S nelegalnim priključcima on nema baš nikakve veze, to radi grupa mještana iznad nas. Evo, mi do preksinoć nismo tri mjeseca imali ni kap vode", rekla je Jovičićeva, a njenu priču potvrdio je i mještanin Slaviša Božičković.

Zdenko Sakan, načelnik opštine Kotor Varoš, zbog ovih problema primio je grupu mještana, ali među njima nije bilo predstavnika nezadovoljne grupe građana, zbog čega su, kako kažu, ogorčeni.

Formirana je radna grupa sa zadatkom da sagleda situaciju i predloži mjere, a nije isključeno da voda pređe u nadležnost JKP "Bobas".

Radnici ovog preduzeća nakon obilaska konstatovali su da ima dovoljno vode na izvorištu, ali da mali dio nje dolazi dovoljno do bazena.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS kažu da je opština prekršila Zakon o lokalnoj samoupravi i Izborni zakon RS jer nije raspisala izbore.

"Ministarstvo će od organa opštine Kotor Varoš zatražiti da u skladu sa zakonom u najkraćem roku sprovedu izbore za članove savjeta mjesnih zajednica", poručili su iz Ministarstva.

Sakan: Izbori nisu planirani

Što se tiče izbora u MZ, ove godine budžetom nisu planirana sredstva za to, rekao je za "Nezavisne" Zdenko Sakan, načelnik opštine Kotor Varoš.

Sakan nije krio da u ovoj MZ postoje zloupotrebe kada su u pitanju nelegalni priključci na vodovodnu mrežu.

"Grupa građana prošle sedmice samoinicijativno je nešto radila. Problem je što s tom vodom niko ne upravlja, jer je to donacija odranije i oni tu sada rade šta im je volja. Jedan od planova je da to pređe u nadležnost JKP 'Bobas'", rekao je on.