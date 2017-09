Vozači iz Novog Grada apsolutni rekorderi: Vozio sa 4,92 promila alkohola u krvi

Vozačima u Republici Srpskoj vožnja u alkoholisanom stanju, nažalost, nije strana. Apsolutni rekorder je jedan stanovnik Novog Grada koji je vozilom upravljao sa 4,92 promila alkohola u organizmu, što je količina koja obično dovodi do gubitka svijesti.

Iako je alkohol, uz neprilagođenu brzinu, jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nesreća kod nas, vozači, ali i pječaci ne libe se da na ulicu izađu kada popiju koju čašicu više.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, rekorderi u ovoj godini, kada je riječ o vožnji u pijanom stanju, imali su u organizmu od 3,33 grama alkohola po kilogramu, pa do nevjerovatna 4,92.

Rekordera sa vrha ljestvice po količini alkohola u krvi u stopu prati vozač mopeda, takođe iz Novog Grada, koji je uhvaćen sa 4,42 promila.

Među rekorderima po količini alkohola u krvi u prošloj godini najviše je pješaka. Na prvom mjestu je pješak iz Šamca koji je imao 4,11, promila alkohola u krvi. Nešto manje popio je pješak iz Modriče kod kojeg je utvrđeno 3,52 promila.

Prema podacima MUP-a, za osam mjeseci ove godine u alkoholisanom stanju uhvaćeno je 9.688 vozača, što je za 10,91 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

To se može pripisati i strožijim kaznama, pa oni koji za volanom budu zatečeni sa 0,3 do 0,8 grama alkohola po kilogramu biće kažnjeni sa 50 do 250 KM.

Onima koji imaju više od 1,5 grama alkohola biće ispisana kazna od 400 do 1.000 KM, a uz to će ostati i bez vozačke dozvole na nekoliko mjeseci, te će dobiti i dva kaznena boda.

Ono što, kažu u Agenciji za bezbjednost saobraćaja RS, zabrinjava je činjenica da je većima mladih vozača koja je kontrolisana imala više od jednog promila alkohola u organizmu.

(Glas Srpske)