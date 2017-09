Vozači oprez: Klizavi kolovozi, magla i odroni

BANJALUKA, SARAJEVO - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) jutros se vozi po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, u kotlinama, pored rijeka i preko planinskih prevoja ima magle, a učestali su i odroni, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zastoji ili kraće obustave saobraćaja mogu se očekivati na dionicama na kojima je zbog radova izmijenjen režim vožnje.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu "Mahovljanska petlja" u toku je izgradnja vijadukta zbog čega od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom tog perioda.

U Bijeljini je u toku izgradnja kanalizacije zbog čega je obustavljen saobraćaj da dionici magistralnog puta koja ide kroz ulice 27. marta i Srpske vojske. Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Na dionici Banjaluka-Prnjavor u toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na autoputu Banjaluka-Doboj zbog čega je ova petlja zatvorena, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnom putu na području Srebrenice u toku je sanacija kolovoza zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Jednom trakom saobraća se regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta.

Na području Banjaluke večeras će od 18.00 do 23.00 časa zbog održavanja javnog skupa privremeno biti obustavljen saobraćaj na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice te ulice sa Ulicom Marije Bursać..

Na području Federacije BiH danas će zbog asfaltiranja biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalnog puta Lašva-Zenica. Obustava saobraćaja na snazi će biti do 12.00 časova.

Zbog vjerskog praznika, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.