Vozači oprez: Mjestimična magla u kotlinama

BANJALUKA - Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, dok iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na mjestimičnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone kamenja ili zemlje na kolovoz.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put biće izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Klašnice i saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova obustavlja se saobraćaj u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova je izmijenjen režim odvijanja saobraćanja.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj od 7.00 do 17.00 časova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminerskih radova privremene su obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj u blizini naselja Rječica Donja od 7.00 do 16.00 časova u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putevima u Federaciji BiH intenzitet saobraćaja pojačan je u jutarnjim satima u gradskim centrima.

Zbog radova na pruzi Sarajevo-Čapljina, danas je od 11.00 do 11.30 časova najavljena potpuna obustava saobraćaja u mjestu Aleksin Han na magistralnom putu Jablanica-Mostar.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje je obavezno, uključujući dionice auto-puta Butila-Sarajevo zapad-Lepenica /vijadukt Bojnik i radovi u blizini tunela Igman/ i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i magistralne puteve Tuzla-Priboj, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres, Jablanica-Mostar i Žepče-Maglaj.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk /Ilino Brdo-Vilusi/, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova.

Danas počinje kampanja "Zaveži! Dosta priče, veži pojas!"

U Republici Srpskoj danas će početi preventivna kampanja "Zaveži! Dosta priče, veži pojas!", čiji je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj povećanjem upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu.

Kampanja će trajati do 31. maja, a organizuju je ministarstva saobraćaja i veza, unutrašnjih poslova, zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Auto-moto savez Srpske, jedinice lokalne samouprave i Radio-televizija Republike Srpske kao medijski pokrovitelj.

Tim povodom danas će u Banjaluci biti održana konferencija za novinare kojoj će prisustvovati komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Banjaluci Dragan Milošević, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović, generalni sekretar Auto-moto saveza Ranko Babić, te predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza.

Konferencija će biti održana u 11.00 časova u prostorijama Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Banjaluci, najavljeno je iz Ministarstva saobraćaja i veza.