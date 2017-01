Vozaći oprez: Poledica, ugažen snijeg i magla

BANJALUKA - Putevi u Republici Srpskoj su prohodni, ali se zbog niske temperature koja se zadržava tokom cijelog dana i noći formira poledica i u višim i u nižim predjelima, preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima, upozoravaju iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje vode preko planinskih prevoja ima i zaostalog snijega na kolovozu.

U kotlinama i duž riječnih tokova magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po vlažnim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Režim saobraćanja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Jednom trakom, naizmjenično, zbog klizišta, saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka.

U brčanskom naselju Gredice izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog ledene kiše koja je padala u toku noći u Federaciji BiH poseban oprez neophodan je na putevima Maglaj-Karuše-Teslić, Doboj-Tuzla-Bijeljina, Bihać-Cazin-Velika Kladuša i Olovo-Tuzla-Srebrenik.

Zbog niske temperature moguće je formiranje poledice i na ostalim dionicama, posebno na putevima u planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Ugaženog snijega na kolovozu ima na putu Bosanski Petrovac-Drvar, dok su zbog jakog vjetra mogući manji snježni nanosi na putnim pravcima Kupres-Šuica, Glamoč-Mlinište i Bosansko Grahovo-Drvar.

Vidljivost je zbog magle mjestimično smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, dok su u južnim i jugozapadnim krajevima jaki udari vjetra.

Oprez je neophodan i na planinskom prevoju Borova Glava na putnom pravcu Livno-Šuica zbog učestalih izlazaka divljih konja na kolovoz.

Zbog lošeg stanja kolovoza i čestih saobraćajnih nezgoda ne preporučuje se kretanje dionicom magistralnog puta Srbljani-Bosanska Krupa. Vozači mogu koristiti alternativni pravac Cazin-Stijena-LJusina.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Duža zadržavanja moguća su na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog radova koji i dalje traju na području Hrvatske.