Vozači oprez: Povećana opasnost od odrona i snježnih lavina

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na povećanu opasnost od odrona i snježnih lavina na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Poledice jutros ima na putevima u planinskim predjelima i preko prevoja, a magle na dionicama u kotlinama, pored rijeka i na visoravnima.

Na području Federacije BiH opasnost od odrona izražena je na magistralnim putnim pravcima Jablanica-Mostar-Doljani, Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Nević Polje-Kaonik i Sarajevo-Foča, kao i na regionalnom putu Travnik-Kneževo.

Gusta magla mjestimično ima na magistralnim putevima Prozor-Gornji Vakuf preko Makljena, Priluka-Glamoč-Mlinište, Travnik-Lašva i Livno-Kamensko, kao i na putevima na sjeveru, uz rijeku Savu, te na širem području Tuzle, Živinica, Gruda, Žepča, Goražda i Zenice.

Zbog čestih saobraćajnih nezgoda i učestalih odrona, ne preporučuje se kretanje magistralnim putem Srbljani-Bosanska Krupa, a u AMS ističu da vozači ovu dionicu koriste na vlastitu odgovornost. Alternativni pravac je Cazin-Stijena-LJusina.

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom i njeno poštivanje je obavezno.

Na auto.putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po mokrim kolovozima.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u naselju Gredice i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom puta Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse "Drinatrans" iz Zvornika.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I dalje su aktuelni radovi na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja na području Hrvatske, pa se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.

Iz AMS podsjećaju vozače da je zakonski obavezno korištenje zimske opreme za sve kategorije vozila.