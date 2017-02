Vozači oprez: Putevi mokri i klizavi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozila jutros saobraćaju po vlažnim i klizavim kolovozima, a iz Auto-moto saveza Srpske vozače posebno upozoravaju na putne pravce Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Jajce i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Novoizgrađeni most u Dragalovcima, na regionalnom putu Gornja Vijaka 2-Razboj, pušten je u probni rad.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj, vozila saobraćaju bez zastoja, po mjestimično vlažnim kolovozima.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je ova petlja zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i na putu R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja, a predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, na dionci Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta, od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu R-476, dionica Ukrina-Vijaka, u Vijačanima zbog sanacije kolovoza vozila saobraćaju povremeno jednom trakom.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila teža od 16 tona.

U BiH jutros nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima.

Radovi na teritoriji Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega je saobraćanje na ovim prelazima usporeno.