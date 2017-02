Vozači oprez, magla smanjuje vidljivost

BANJALUKA - Na pojedinim putnim pravcima na području Banjaluke, Prijedora, Doboja, Foče i Kneževa magla jutros smanjuje vidljivost do 50 metara, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje oprez i zbog učestalih odrona, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Zbog inženjersko-geoloških radova na dionici regionalnog puta Karanovac-Mitrovići još danas saobraćaj će se do 17.00 časova odvijati naizmjenično jednom trakom.

Na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice, pa se vozačima savjetuje oprezna i sporija vožnja, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštivanje obavezno.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Lončari u naselju Gorice. Predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom puta Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse "Drinatrans" iz Zvornika.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I dalje su aktuelni radovi na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja na području Hrvatske, pa se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.