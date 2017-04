Vozači oprez, mokri i klizavi kolovozi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj se, zbog kiše koja pada u većini krajeva, vozi po mokrim i klizavim kolovozima, a u zapadnom dijelu, u višim planinskim predjelima, magla smanjuje vidljivost.

Iz Auto-moto saveza Srpske vozačima dodatno skreću pažnju na udarne rupe i oštećenja na kolovozu koje je prekrila voda.

Pored kamenih kosina i u usjecima mogući su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na dionicama magistralnog puta Gradiška-Čatrnja i Brčko-Bijeljina, zbog radova, od 7.00 do 17.00 časova, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog deminiranja, na snazi je privremena obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

I na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, zbog deminiranja, saobraćaj se od 8.00 do 16.00 časova obustavlja na 30, a propušta 10 minuta.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na magistralnom putu, na dionici Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja, do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH sporije se saobraća na auto-putu A-1 dionica Sarajevo zapad-Lepenica, u blizini tunela Igman, i Zenica Jug-Kakanj, u mjestu Donji Tičići.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Povremena duža zadržavanja tokom dana moguća su na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog radova koji još traju na području Hrvatske.

Zbog radova u Crnoj Gori, Ilino Brdo-Vilusi, i svakodnevnih obustava saobraćaja, od 9.00 do 11.00 časova i od 13.00 do 15.00 časova ne preporučuje se korišćenje Graničnog prelaza Klobuk.