Vozači oprez, ugažen snijeg na kolovozu i poledica

BIJELJINA - Zbog jakog vjetra i snježnih smetova neprohodan je regionalni put Kifino Selo-Ulog, preko prevoja Morine, dok se na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj odvija bez zastoja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju vozačima na dionice u višim planinskim predjelima i preko prevoja, gdje na kolovozu ima ugaženog snijega i leda, dok zbog niske temperature poledice ima i u nižim predjelima.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Dežurne ekipe preduzeća za puteve su na terenu, intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno, ali niske temperature usporavaju djelovanje posipnog materijala.

Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme koja je neophodna i po zakonu obavezna za sve kategorije vozila.

Na području Republike Srpske večeras do ponoći pa do 10. januara u 6.00 časova zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na autoputu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je ova petlja zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Radi bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", te i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17 sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog radova na izgradnji zaobilaznice oko Brčkog, na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja u naselju Gredice. Predviđeno je da radovi traju do 25. januara. Režim saobraćaja izmijenjen je, zbog radova, i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Vijaka, u Vijačanima zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija povremeno jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH ugaženog snijega na kolovozu ima u višim planinskim predjelima u centralnom i zapadnom dijelu, a posebno se izdvajaju putni pravci Kupres-Tomislavgrad, Livno-Tomislavgrad, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad, Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać i Bosanski Petrovac-Drvar, gdje jak vjetar stvara sniježne nanose.

Na graničnim prelazima Gradiška i Brod na izlazu iz BiH čeka se od 30 do 40 minuta, a na ostalim za sada nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Deleuša sa Crnom Gorom zatvoren je za teretna vozila, dok je zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić obustavljen saobraćaj teretnih vozila.

S obzirom na to da je na području Crne Gore, na dionici Šćepan Polje-Plužine-Nikšić, zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, za ova vozila ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Hum.

Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.