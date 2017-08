Vozači oprez, vangabaritni teret na putu od Hrvaćana do Zvornika

BANJALUKA - Putem Hrvaćani-Doboj-Stanić Rijeka-Caparde-Kamenica kod Zvornika danas će prevoziti vangabaritni teret, pa se vozačima savjetuje da slušaju preporuke ovlaštenih lica iz pratnje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionici regionalnog puta Mačkovac-Piperi u toku je sanacija klizišta zbog čega dolazi do povremenih obustava saboraćaja u trajanju od 30 do 60 minuta.

Obustavljen je saobraćaj na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik koji prolazi kroz bijeljinske ulice 27. marta i Srpske vojske zbog izgradnje kanalizacione mreže.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Zbog sanacije kolovoza na dijelu magistralnog puta koji prolazi kroz Derventu saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor u toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani", koja je zbog toga zatvorena za saobraćaj, pa vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor. Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

U mjestu Dragalovci na regionalnom putu Dragalovci-Gornja Vijaka počela je izgradnja pješačke staze zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar.

Na regionalnom putnom pravcu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka zbog klizišta vozila saobraćaju jednom trakom.

U Federaciji BiH u toku su radovi na magistralnim putnim pravcima Donji Vakuf-Travnik, Tuzla-Kalesija i Bugojno-Kupres.

Na graničnom prelazu Doljani jutros je pojačan saobraćaj na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da su za međunarodni promet vozila privremeno otvoreni granični prelazi Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.

Vozačima se zbog visoke dnevne temperature savjetuje da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili večernjim časovima.