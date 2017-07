Vruće uz temperaturu do 37

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 31 do 37 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza

Tokom jutra će biti ugodnije, dok bi u nastavku dana, usljed visokih temperatura, kod osjetljivih osoba moglo doći do izraženijih tegoba, stoga je preporučljivo suzdržati se od pretjeranih aktivnosti i redukovati boravak na otvorenom. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od štetnog Sunčevog zračenja i vrućine. U unutrašnjosti će opšta slika biti nešto ljepša u odnosu na sjever zemlje i Hercegovinu.