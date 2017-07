Vruće uz temperaturu do 38

Danas se u BiH očekuje sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar, slab do umjeren, na zapadu Bosne i u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza

Tokom jutra će biti neznatno ugodnije, a sa odmicanjem dana opšta slika će se pokvariti. Uz visoke temperature vazduha i vrućinu, kao i nedostatak svježine u noći, hronični bolesnici trebaju maksimalno redukovati kretanje i fizičke aktivnosti. Isto vrijedi i za ostale rizične grupe stanovništva, starije osobe, djecu, meteoropate. Savjetujemo da se informišete o tome kako postupati pri ovakvim vremenskim prilikama.